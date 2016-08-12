Fantasy Football по УПЛ стартовала!

Причем с несколькими новинками, которые сделали самую популярную среди болельщиков игру еще интереснее. Поторопитесь – до начала остались считанные дни.

Если вы уже знаете правила, смело переходите к созданию команды.

Если же вы никогда не играли в Fantasy Football на Tribuna.com, то первое, что необходимо сделать – зарегистрироваться на сайте (это можно сделать и через соцсети в два клика).

Что такое Fantasy Football?

Это самая популярная в мире игра для футбольных болельщиков. А Tribuna.com – единственный украинский сайт, на котором можно играть в Fantasy Football по чемпионату Украины (и еще несколько турниров, не пропустите их старт).

Суть игры очень проста – вы создаете виртуальную команду из реальных футболистов, и с этого момента их забитые голы, голевые передачи, «сухие» матчи и карточки превращаются в очки, которые начисляются вашей команде. А вы лишь обновляете состав раз в неделю. Более подробно о том, как играть в Fantasy Football и управлять командой, можно прочитать здесь.

Соревнуетесь вы не только с тысячами остальных участников, а и отдельно с болельщиками вашего любимого клуба. Можно создать и собственную лигу – позвать туда своих друзей, пригласить определенных пользователей Tribuna.com (например, лига айтишников, девушек, жителей вашего города/района) или просто всех желающих и даже договориться о собственных призах! Читайте детальнее об этом в правилах.

Что нового в этом сезоне?

1. Лимит в два игрока из одной команды. Раньше, с лимитом в три игрока, команды многих пользователей были очень похожи. Теперь всем придется брать футболистов не только «Динамо», «Шахтера» и «Зари» – а значит, вариативность серьезно вырастет.

2. Стоимость топ-футболистов выросла. Еще одно нововведение, которое сделает процесс выбора команды интереснее, а состав команд – менее одинаковым.

3. Возможность полностью поменять состав команды перед весенней частью чемпионата. После зимних трансферов – самое то.

Какие призы?

Профиль победителя на сайте будет украшен специальной звездой, которая сохранится за чемпионом навечно.

Все трое призеров станут обладателями фирменных fantasy-футболок Tribuna.com.

Возможно, появятся новые призы – мы сообщим отдельно.

Есть вопросы?

Если у вас есть замечания или вопросы по работе Fantasy Football – пожалуйста, присылайте их (лучше всего со скриншотом и ссылкой на вашу команду) на адрес fantasy@tribuna.com. Постоянное обсуждение игры идет в чате (внизу на странице вашей команды).

Если промо-страница Fantasy Football отображается некорректно, скорее всего, это происходит из-за блокиратора рекламы. Просто отключите его.

P.S. Чтобы оперативно узнавать, кто из ваших футболистов забил гол и отдал голевую передачу, установите приложение Scores & Video. Помимо голов и результатов, в нем есть самый подробный каталог статистики игроков, команд и турниров, а также видео голов и опасных моментов.