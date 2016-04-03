Tribuna.com - лучшее спортивное сообщество Украины

Tribuna.com - это место, где можно отдохнуть от повседневных забот, зарядиться позитивом и узнать что-то новое. Мы не унылый заурядный сайт, а полноценный многофункциональный ресурс, где можно оперативно узнать актуальные новости спорта и каждый болельщик найдет развлечение на свой вкус.

Мы любим спорт и все, что с ним связано, поэтому не ограничиваемся новостной лентой и серьезной аналитикой. Мемы, шутки, забавные видео, лучшие фото украинских спортсменов и мировых звезд - все это и много другое у нас есть. Следить за футболом, баскетболом, хоккеем, боксом на Трибуне - это не только познавательно, но и весело.

Почему нужно выбрать именно нас:

Мы максимально подробно освещаем украинский и мировой футбол. Особенное внимание уделяется сборной Украины, нашим клубам в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также внутреннему чемпионату. Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка и другие звезды для нас практически родные.

Для тех, у кого не всегда есть возможность смотреть матчи, проводятся текстовые и онлайн-трансляции топовых футбольных событий в Украине, европейских лигах и еврокубках.

Украинский бокс - сильнейший в мире. Мы знаем о нем все, и готовы делиться с вами. Братья Кличко, Ломаченко, Усик - настоящие звезды, которыми мы гордимся.

Наш раздел баскетбола уникален. Мы официально сотрудничаем с НБА, благодаря чему имеем легальный доступ к видеоконтенту лиги, нарезкам лучших моментов, а также предлагаем самую продвинутую статистику, которой нет аналогов в уа-нете. Конечно, украинский баскетбол тоже не остается без внимания, как и матчи национальных сборных.

Биатлон, хоккей, теннис, автоспорт, гандбол, волейбол - болельщики всех этих и многих других видов спорта найдут много интересного на нашем сайте. У нас есть аналитические материалы, подборки, интервью и захватывающие истории для вас.

На Tribuna.com также есть много развлечений, напрямую или косвенно связанных со спортом: Fantasy-футбол, лиги прогнозов, конкурсы ставочников, флешмобы от социальной редакции.

В блогах и статусах Трибуны можно высказать свое мнение, рассказать о любимом клубе или виде спорта, найти новую для себя аудиторию, познакомиться с единомышленниками или поспорить с оппонентами. Это серьезная площадка и первый шаг, чтобы стать известным. Попробуйте.

Мы ежедневно развиваемся и двигаемся вперед, работая над содержанием, технической составляющей и дизайном сайта. Tribuna.com - самый современный и продвинутый украинский спортивный ресурс. Присоединяйтесь, вы не пожалеете!