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    Выиграйте iPhone или планшет в Fantasy Football по УПЛ!

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    «Верес» стал партнером игры и презентовал крутые призы! А мы добавили несколько нововведений, которые сделали самую популярную среди болельщиков игру еще интереснее. Поторопитесь – до начала остались считанные дни.

    Если вы уже знаете правила, смело переходите к созданию команды.

    Если же вы никогда не играли в Fantasy Football на Tribuna.com, то первое, что необходимо сделать – зарегистрироваться на сайте (это можно сделать и через соцсети в два клика). 

    Что такое Fantasy Football?

    Это самая популярная в мире игра для футбольных болельщиков. А Tribuna.com – единственный украинский сайт, на котором можно играть в Fantasy Football по чемпионату Украины (и еще несколько турниров, не пропустите их старт).

    Суть игры очень проста – вы создаете виртуальную команду из реальных футболистов, и с этого момента их забитые голы, голевые передачи, «сухие» матчи и карточки превращаются в очки, которые начисляются вашей команде. А вы лишь обновляете состав раз в неделю. Более подробно о том, как играть в Fantasy Football и управлять командой, можно прочитать здесь.

    Соревнуетесь вы не только с тысячами остальных участников, а и отдельно с болельщиками вашего любимого клуба. Можно создать и собственную лигу – позвать туда своих друзей, пригласить определенных пользователей Tribuna.com (например, лига айтишников, девушек, жителей вашего города/района) или просто всех желающих и даже договориться о собственных призах! Читайте детальнее об этом в правилах.

    Что нового в этом сезоне?

    1. Лимит в два игрока из одной команды. Раньше, с лимитом в три игрока, команды многих пользователей были очень похожи. Теперь всем придется брать футболистов не только «Динамо», «Шахтера» и «Зари» – а значит, вариативность серьезно вырастет. 

    2. Стоимость топ-футболистов выросла. Еще одно нововведение, которое сделает процесс выбора команды интереснее, а состав команд – менее одинаковым.

    3. Возможность полностью поменять состав команды перед весенней частью чемпионата. После зимних трансферов – самое то.

    Какие призы?

    Футбольный клуб «Верес» стал партнером Fantasy Football по УПЛ и презентовал крутые призы!

    Победитель получит смартфон iPhone 6s Plus! А его профиль на сайте будет украшен специальной звездой, которая сохранится за чемпионом навечно.

    Серебряному призеру достанется планшет Lenovo Tab 2. А бронзовому – повербанк (портативное зарядное устройство) Xiaomi на 20000 mAh.

    Все призеры станут обладателями фирменных fantasy-футболок Tribuna.com.

    Также «Верес» учредил призы для лиги болельщиков клуба. По итогам сезона три лучших менеджера лиги болельщиков «Вереса» получат игровую майку. Кроме того, лучший менеджер каждого тура в клубной лиге получит подарок с логотипом «Вереса».

    Присоединился к партнерам турнира и «Шахтер», предоставив призы трем лучшим игрокам по итогам сезона в лиге болельщиков донецкого клуба. Победитель получит новую футболку «Шахтера» с автографами всех основных игроков. Менеджеры, которые заняли второе и третье места – фирменные мячи.

    Есть вопросы?

    Если у вас есть замечания или вопросы по работе Fantasy Football – пожалуйста, присылайте их (лучше всего со скриншотом и ссылкой на вашу команду) на адрес fantasy@tribuna.com. Постоянное обсуждение игры идет в чате (внизу на странице вашей команды).

    Если промо-страница Fantasy Football отображается некорректно, скорее всего, это происходит из-за блокиратора рекламы. Просто отключите его.

    P.S. Чтобы оперативно узнавать, кто из ваших футболистов забил гол и отдал голевую передачу, установите приложение Scores & Video. Помимо голов и результатов, в нем есть самый подробный каталог статистики игроков, команд и турниров, а также видео голов и опасных моментов.

    Scores & Video для iOS | Scores & Video для Android

    Победители Fantasy Football прошлого сезона

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