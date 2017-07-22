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    «Шахтер» против «Динамо» – следите за матчем в клубных приложениях клубов и лиги!

    Теги Премьер-лига Украина Динамо Киев Шахтер Tribuna.com мобильные приложения

    Уже сегодня «Шахтер» и «Динамо» сыграют во 2-м туре УПЛ!

    Лучший способ следить за матчем онлайн, получать уведомления о событиях матча, смотреть видео голов, читать множество материалов и блогов до и после игры, общаться в комментариях — клубные приложения от Tribuna.com для Android и iOS.

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    С клубными приложениями от Tribuna.com вы также получаете:

    – Все новости и блоги о любимой команде.

    – Видео голов и обзоры матчей.

    – Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирную таблицу.

    – Трансферные слухи и новости от экспертов и инсайдеров.

    – Уведомления о голах и результатах, а также самых важных новостях.

    – Подробную статистику всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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    Болеете за другой футбольный клуб? У нас есть для вас также универсальное приложение «Футбол Украины» с возможностью выбора любимой команды и приложение «Трибуна» про все виды спорта.

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