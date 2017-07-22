«Шахтер» против «Динамо» – следите за матчем в клубных приложениях клубов и лиги!
Уже сегодня «Шахтер» и «Динамо» сыграют во 2-м туре УПЛ!
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